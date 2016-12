Doom zelebriert Mehrspieler-Wochenende mit EP-Bonus und neuem DLC

Heute Abend beginnt das Multiplayer-Wochenende von Doom und alle Spieler erhalten bis zum 19. Dezember um 18:00 Uhr doppelte Erfahrungspunkte. Da id Software diese Aktion gerne mit neuen Inhalten zu koppeln scheint, erwartet zurückkehrende Spieler zudem das dritte und letzte Premium-DLC Bloodfall für den infernalen Shooter. Ganz ohne Spoiler, auch das verspricht Abwechslung, Gore und eine Menge Spaß zu bringen:

Drei neue Multiplayer-Karten:

1) Empyrian - Kämpfe in einem zeitlosen Kolosseum, das durch entgegengesetzte Energieströme zusammengehalten wird, während die vergoldeten Wehrgänge langsam zerbröckeln.

2) Boneyard - Siege in den äußeren Kreisen der Hölle, dort wo die Landschaft nur noch aus dämonischem Fleisch, Zähnen und Knochen besteht

3) Outbreak - Stoße in intensiven Gefechten in die UAC-Fabrik vor, die durch dämonische Experimente vollständig transformiert wurde

Bloodfall enthält neben den drei Mehrspieler-Karten, einen neuen Dämonen: Spectre Pinky, den Granatenwerfer, taktisches Equipment und frische Rüstungsgegenstände. Einen Trailer gibt es natürlich auch:­