For Honor kriegt Closed Beta im Januar 2017

For Honor kriegt eine Closed Beta im Januar 2017. Die Testversion lässt uns eintauchen in die vom Krieg gezeichnete Welten Aschfeld, Valkenheim und Myre ein und werden brandneue Mehrspieler-Erfahrungen erleben, die den jahrelangen Krieg zwischen den Wikingern, den Samurai und den Rittern beleuchten. Zeitgleich mit der Closed Beta wird Ubisoft "Krieg der Fraktionen" veröffentlichen, ein Event vor der Veröffentlichung, das die Frage beantworten wird: Wenn die mächtigen Wikinger, Samurai und Ritter auf dem Schlachtfeld aufeinander treffen, wer wird uneingeschränkt herrschen? "Krieg der Fraktionen" wird alle Mehrspieler-Aktivitäten plattformübergreifend während der Closed Beta beobachten. Belohnungen werden an alle Spieler ausgeschüttet, die an der Beta teilnehmen, sowie an die Fraktion, die den Kampf für sich entscheidet. Wir haben das Actionspiel übrigens gerade angespielt.

