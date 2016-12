Shenmue 3 Screenshots bringt Erinnerungen zurück

Shenmue 3 hat einen beeindruckenden Kickstarter-Erfolg hingelegt und 2017 wird das Spiel von der Konzeptionsphase in die Entwicklung übergehen. Vor uns liegt also eine Zeit, in der die Entwickler endlich erste richtige Screenshots und schnieke Trailer veröffentlichen. Zumindest Ersteres haben YS Net noch in diesem Jahr für uns parat, denn auf Kickstarter haben sie drei aktuelle Eindrücke eingefangen, während der Titel mit Informationen zu Vorbestellungen geschmückt wurde. Auf den Bildern lässt sich der besonders frühe Entwicklungsstand des Spiels erkennen, Ryos Gesicht zum Beispiel bräuchte ein bisschen mehr Pflege. Egal, das macht doch Laune, oder?

