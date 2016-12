Koop-Adventure Troll and I erscheint im März

Videospiel Publisher Maximum Games hat in Partnerschaft mit dem Entwickler Spiral House angekündigt, dass ihr kommendes Action-Adventure Troll and I am 24. März 2017 für PS4, Xbox One und auf dem PC in Europa erscheint. Troll and I wird das heldenhafte Abenteuer eines Teenager-Jungen Namens Otto und seiner ungewöhnlichen Freundschaft zu einem massiven, mystischen Troll. Im Spiel sollen wir jederzeit zwischen den beiden Charakteren hin- und herwechseln dürfen, um beide Protagonisten vor einer lebensfeindlichen Wildnis zu schützen. Kämpfe, Strategie und Schleichpassagen soll es geben, allein oder am geteilten Bildschirm mit einem Kumpel. Erste Screenshots und einen Ankündigungstrailer haben wir natürlich ebenfalls hochgeladen.

