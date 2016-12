PC-Version von The Division am Wochenende gratis

Ubisoft macht die PC-Version von The Division am Wochenende vom 15. Dezember ab 19 Uhr bis zum 18. Dezember um 22 Uhr kostenlos spielbar. Während des kostenlosen Wochenendes haben die Spieler Zugriff auf den kompletten Inhalt des Spiels sowie auf alle kostenlosen Updates, die seit der Veröffentlichung erschienen sind. Inbegriffen sind die Übergriffe- und Konflikt-Updates, alle Season-Pass Inhalte sind allerdings ausgeschlossen. Alle Fortschritte werden gespeichert und wer das Spiel kauft, darf sie mitnehmen. Wer loslegen will, braucht nur einen Account bei Uplay

