Lizenz für Porsche in Videogames ab 2017 nicht mehr exklusiv bei EA

Die Lizenz zur Nutzung der Marke Porsche in Videogames ist nicht mehr exklusiv bei EA. Der US-Publisher bleibt aber Partner des deutschen Sportwagenherstellers. Wir hatten gestern bereits darüber berichtet, aber parallel noch bei Porsche um einen Kommentar gebeten. Der kam nun: <i>"Wir haben einen lange und erfolgreiche Exklusivpartnerschaft mit EA genossen, EA hat zwei sehr starken Marken mit Need for Speed und Real Racing, und Porsche-Fahrzeuge hatten denkwürdige Auftritte in diversen Games beides Franchises über die Jahre. Aber die Games-Industrie ist in den letzten Jahren gewaltig gewachsen und Games als Form des Entertainment erreichen eine immer breitere Zielgruppe. Wir haben uns gemeinsam mit EA in gutem Einvernehmen darauf geeinigt, die Exklusivpartnerschaft zum Jahresende zu beenden, werden allerdings eine Premium-Partnerschaft zum Thema EA-Rennspiele beibehalten."

