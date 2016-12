Age of Empires II HD bekommt neue Erweiterung spendiert

Das HD-Remake des 1999 erschienenen Echtzeitstrategiespiels Age of Empires II wird zu Beginn der nächsten Woche eine neue Erweiterung spendiert bekommen. Das DLC heißt Rise of the Rajas und ist bereits der dritte Zusatzinhalt für die HD-Frischzellenkur von 2013. Das neueste Add On wird vier zusätzliche Zivilisationen mit vollständig vertonten Kampagnen bereitstellen, sowie frische Karten und Einheiten bereitstellen. Laut Entwicklern wird es zudem zu Verbesserungen im KI-Management geben, der Umfang des Editors wird ausgeweitet und ein Zuschauer-Modus soll ebenfalls kommen. Für weitere Informationen, besucht am besten die Steam-Seite.

