New Game Plus-Modus für Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske

Das erste kostenlose Spiel-Update von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske inklusive dem heiß ersehnten New Game Plus-Modus ist ab sofort als Beta für den PC verfügbar und erscheint am 19. Dezember weltweit für PC, Xbox One und Playstation 4. Im neuen Modus können wir Emily Kaldwins Fähigkeiten mit den markantesten Kräften von Corvo Attano zu mächtigen Kombos verknüpfen. Nachdem das Spiel entweder mit Emily oder Corvo abgeschlossen wurde, können wir mit New Game Plus das Spiel mit einem der beiden Charaktere neu starten. Wir haben dann Zugriff auf alle Fähigkeiten der beiden Helden. Außerdem starten wir den neuen Durchgang mit allen Runen und Knochenartefakt-Eigenschaften, die im vorigen Spiel gesammelt wurden. Runen können wir neu zuweisen, sodass Ihnen die gewünschten Kräfte zur Verfügung stehen.

