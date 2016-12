Wir haben vier Minuten Gameplay aus The Surge für euch, dem neuen Game der Lords of the Fallen-Macher Deck 13. Das Action-Rollenspiel soll 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Und wir haben auch eine Vorschau am Start für all jene, die noch etwas lesen wollen nach dem gucken.

