Als Bonus Adolf Hitler in Sniper Elite 4 hinrichten

Rebellion hat einen neue Trailer veröffentlicht, in dem Gameplay aus der Bonusmission für Vorbesteller von Sniper Elite 4 gezeigt wird. In der Mission dürfen wir alleine oder im Koop mit einem Freund den Führer Adolf Hitler eliminieren. Die Bonusmission trägt den schönen Namen "Zielperson: Der Diktator" und der Clip gibt einen Einblick in die vielen Möglichkeiten, den obersten Kriegsherrn der Nazis zu eliminieren.

Die Mission spielt in einer Küstenregion mit einer U-Boot-Einrichtung betrieben von Elite-Nazi-Truppen. Das Video zeigt das typische von Taktik geprägte Third-Person-Gameplay von Sniper Elite 4, dass Spieler nicht nur für ihre Scharfschützen-Fähigkeiten belohnt, sondern auch für Scharfsinn und Kreativität. Die Mission bietet mehrere Stunden Gameplay und eigene Achievements und Trophies für einzigartige Tötungsvarianten. Die Bonus-Mission kann nach Veröffentlichung des Spiels am 14. Februar auch einzeln für PS4, Xbox One und PC erworben werden.