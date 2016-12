Trailer zeigt geheimnisvolle Haru Okumura in Persona 5

Atlus hat einen neuen Charakter-Trailer zu Haru Okumura veröffentlicht, einer der Hauptpersonen im JRPG Persona 5, das am 4. April 2017 in Amerika und Europa für Playstation 4 und Playstation 3 erscheint. Die behütet aufgewachsene Tochter aus gutem Hause will ihre schützenden Ketten sprengen und gemeinsam mit den Phantomdieben die Welt verändern.

Wer die angepasste Tochter eines einflussreichen Geschäftsmannes kennt, würde sie nie für eine rebellische Jugendliche halten. Dennoch ist Haru Okumura ein leidenschaftliches Mitglied des Teams. Aufgewachsen und gefangen in Luxus und Überschwang, mangelt es ihr an dem einzigen Gut, das man nicht für Geld kaufen kann: Freiheit. Nachdem sie sich mit den Phantomdieben eingelassen hat, lernt sie, ihre goldenen Gitterstäbe zu durchbrechen, ihre Flügel auszubreiten und frei wie ein Vogel zu fliegen. Unter dem Decknamen Noir bleibt sie dabei immer eine mitfühlende Person, die wahrhaftig versucht die Welt zum Besseren zu verändern und für die Gerechtigkeit an oberster Stelle steht.