Rime mit Alterseinstufung für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch

Rime hat in Brasilien von Brazilian Advisory Board eine Alterseinstufung für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch bekommen. Ursprünglich war das Game PS4-exklusiv, dann wurde die Zusammenarbeit zwischen SOny und Entwickler Tequila Works beendet, so dass Sony nicht länger als Publisher auftritt. Offenkundig arbeitet das Studio hart daran, den Titel nun für alle möglichen Plattformen fertig zu bekommen. Rime soll 2017 veröffentlicht werden.

