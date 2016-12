Fanatec bringt eigenen Playseat und neues PS4-Lenkrad

Der deutsche Rennsimulations-Hardware-Hersteller Fanatec bringt einen eigenen Playseat und ein neues PS4-Lenkrad. Das hat uns Chef Thomas Jackermeier im Interview verraten. Alle nicht offiziell für PS4 lizenzierten Lenkräder von Fanatec werden nicht mehr kompatibel zur PS4 sein, bestätigte Jackermeier. Man habe aber eine Vereinbarung mit Sony unterzeichnet, um ein komplett neues Lenkrad speziell für die PS4 zu produzieren. Alle Peripheriegeräte mit Pedalsets, Schaltungen und die Lenkradkränze sind natürlich weiter nutzbar. Speziell für die PS4 wird dann eine neue Wheelbase ins Angebot rutschen. Das spezielle PS4-Lenkrad soll vor dem Release von Grand Turismo Sport verfügbar sein. Außerdem sei es voll kompatibel zum PC. Der Playseat indes soll "ultra-high-end und trotzdem bezahlbar sein", so Jackermeier. Außerdem schaue man sich auch das Thema Motion-Sensoren an. Und außerdem liebe er Anschnallgurte, sagte Jackermeier, so wird es die vielleicht auch am Playseat geben.

