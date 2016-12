Xbox One Streaming-App für Oculus Rift ist online

Xbox One und Oculus Rift lassen nun über eine Streaming-App miteinander verbinden, so dass man Xbox One über das VR-Headsets spielen kann.Dazu muss man nur die kostenlose App im Oculus-Store laden, die Rift an einem Windows 10-PC anschließen und sowohl den Rechner als auch die Konsole im gleichen Netzwerk haben, am besten nicht Wireless sondern verkabelt. Die App bietet drei unterschiedlich VR-Modi für die Xbox One, darunter einen flachen Screen, einen Curved-Screen oder einen virtuell vergrößerten Bildschirm.

