Yooka-Laylee für PS4 und Xbox One auf 11. April 2017 datiert

Yooka-Laylee ist für PS4 und Xbox One auf 11. April 2017 datiert. Das Jump'nRun ist im offiziellen Xbox Store für Xbox One auf den 11. April 2017 datiert. Eigentlich sollte das Spiel im 1. Quartal 2017 erscheinen, nachdem es verschoben wurde. Der 11. April ist sachlich schon das 2. Quartal. Der brasilianischen Händler Saraiva zufolge erscheint das Spiel übrigens am 7. April für PS4 und Xbox One. Über die PC und Wii U-Fassung steht dort nichts.

