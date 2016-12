Endlich steht ein exakter Termin für die Januar-Präsentation von Nintendo Switch. In Deutschland startet die Show im Netz als Livestream um 5 Uhr morgens am 13. Januar, wie offiziell bestätigt wurde. An diesem Morgen werden dann endlich der finale Veröffentlichungstermin, der empfohlene Preis und das Launch-Angebot an Games bekannt werden.

Werbung: