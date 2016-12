V7 Entertainment hat das Eishockeyspiel Old Time Hockey für PC, PS4 und Xbox One angekündigt. Es soll Anfang 2017 veröffentlicht werden. Old Time Hockey orientiert sich an Klassikern wie NHL 94 oder Blades of Steel und fokussiert auf 5-on-5-Matches. Schlägereinen und Spiele ohne Helm gehören natürlich zum Pflichtprogramm. Schaut mal den Trailer an, sieht lustig aus.

