Activision und Infinity Ward machen Call of Duty: Infinite Warfare am Wochenende gratis für PS4 spielbar. Wir dürfen die ersten beiden Level der Kampagne zocken, dazu Multiplayer bis zum Level 15 und den Zombies-Modus bis Level 3. Wer mitmachen will, muss sich am 15. Dezember die 60 GB große Demo aus dem Playstation Store laden. Wer das Spiel danach kauft, darf alle Fortschritte und Speicherstände mitnehmen.

