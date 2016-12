45-Jähriger veruntreut 4,8 Millionen US-Dollar und versenkt eine Million in Game of War

Ein 45-Jähriger Amerikaner hat 4,8 Millionen US-Dollar bei seinem Arbeitgeber veruntreut und eine Million davon für In-App-Käufe wie spezielle Armeen im Free-to-Play-Titel Game of War versenkt. Der Mann aus dem US-Bundesstaat Kalifornien hat sich vor Gericht schuldig bekannt, seinen Arbeitgeber um 4,8 Millionen US-Dollar betrogen zu haben, wie die BBC berichtet. Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren. Er arbeitete als Controller für einen Baumaschinenhersteller. Das Geld wurde zwischen März 2008 und März 2015 veruntreut. Coo soll die Beute zudem in plastische Chirurgie, teure Autos und exklusive Mitgliedschaften auf Golfplätzen investiert haben. Den Gerichtsdokumenten zufolge werden Coo acht Fälle von Überweisungsbetrug und drei Fälle von Geldwäsche vorgeworfen.

Der Spielername des Amerikaners und sein Status als Krieger sind noch nicht bekannt geworden. Im Schnitt sollen Spieler rund 550 US-Dollar pro Jahr in Game of War investieren. Werden via Echtgeld erworbene Gegenstände und Armeen im Kampf zerstört, sind sie dauerhaft weg, ebenso wie das in sie investierte Geld. Die In-App-Käufe rangieren aktuell von 2,19 bis zu 349,99 Euro.