"The War Within"-Update zu Warframe auch für PS4 und Xbox One live

Digital Extremes hat das bisher größte und umfangreichste Warframe-Update des Jahres auch für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das "The War Within" betitelte Update beinhaltet mit der neuen cinematischen Quest die lang erwartete Fortsetzung des "The Second Dream"-Update. Die Spieler können sich auf einen spannenden Trip durch eine Reihe neuer Missionen, Planeten und beeindruckender Zwischensequenzen freuen, die eine packende Geschichte erzählen.

Werbung: