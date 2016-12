Nintendo verkauft Taschenuhren zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo verkauft in Japan Taschenuhren zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild - und offenbar werden sie in Europa offiziell nicht erhältlich sein. Es gibt zwei Versionen: Eine blaue mit Link-Artwork und eine schwarze mit Zelda-Emblem. Der Durchmesser beträgt rund 7,5 Zentimeter und die Uhren hängen an einer schicken Kette. Wer mag, kann bei NCSX eine Vorbestellung platzieren. Die Uhren kosten dort je 20 US-Dollar, das Porto dürfte allerdings recht teurer werden nach Deutschland.

