Ein speziell eingespielter Orchester-Soundtrack zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time kommt 2017 auf Vinyl. Er heißt "Hero of Time", kommt als Doppel-LP in den zwei Farben rot und grün. Die Musik wird vom Slovak National Symphony Orchestra zusammen mit Eric Buchholz eingespielt (der hat auch die The Legend of Zelda 25th Anniversary Symphony verantwortet). Wer will, kann hier vorbestellen.

