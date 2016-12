Schon mehr als 300 abwärtskompatible Spiele auf der Xbox One

Microsoft hat in der letzten Woche drei alte Xbox 360-Spiele für die Xbox One spielbar gemacht und damit die Liste abwärtskompatibler Titel auf insgesamt 300 erhöht. Shotest Shogi, Space Ark und Shadowrun sind die Titel, um die es dabei geht. Als die Xbox One im November 2013 erschien, haben sich viele Spieler dieses Feature sehnlichst gewünscht, doch sind diese Meldungen für euch heute noch von Interesse? Seid ehrlich, spielt ihr überhaupt noch alte Spiele auf eurer neuen Konsole?

