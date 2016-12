Heavy Gear Assault gelangt nächste Woche ins Early Access auf Steam

Stompy Bot Productions hat uns gestern mitgeteilt, dass ihr Actionspiel Heavy Gear Assault ab dem 15. Dezember via Early Access zu Steam gelangt. Als "ersten Mech-Simulator, der in der Unreal Engine 4 gebaut wurde" erreicht Heavy Gear Assault den Höhepunkt eines Kickstarter-Projektes, das es 2013 nicht in die Produktionsphase geschafft hat. Trotz des Misserfolgs fanden sich Investoren und Fans, sodass das Spiel nun fertiggestellt werden kann.

