ARK: Survival Evolved nun auch auf der Playstation 4 verfügbar

ARK: Survival Evolved ist endlich auch auf der Playstation 4 gelandet, wie Studio Wildcard mitteilte. Zusammen mit der Ankündigung gibt es ein weiteres Video, das neuen Spielern einen Vorgeschmack darauf geben soll, was ihnen ARK bietet. Die Standalone-Erweiterung Scorched Earth darf unabhängig vom Hauptspiel oder im sogenannten Survivor's Pack erworben werden. Diese Edition kommt mit einigen exklusiven Ingame-Goodies daher, die es in dieser Form auch auf dem PC nicht gibt. Animationen und Performance sind auf der PS4 ebenfalls nach oben geschraubt worden, der endgültige Release wird sich jedoch noch bis zum Frühjahr 2017 hinziehen. Dann wird das Spiel auch in den physischen Verkauf gelangen, für Xbox One und Playstation 4.

