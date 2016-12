Forza Horizon 3-Fan ehrt ikonische Arcade-Racer mit eigenen Werbeplakaten

Das Internet ist nicht nur ein Hort von Trollen, spitzzüngigen Bemerkungen und Scherzen, die unter die Gürtellinie gehen. Viele von euch produzieren und veröffentlichen im Internet kreative Projekte und Dinge, die ihnen am Herzen liegen. Auf Imgur hat der Nutzer EYuiS kürzlich genau das wieder bewiesen und ein tolles Fan-Tribut für Arcade-Racer erstellt. Alles was er dazu benötigte, war der Foto-Modus aus Forza Horizon 3 und die Google-Bildersuche. Einige seiner Bilder haben wir für euch angehangen, das ganze Album findet ihr hier. Was ist euer Favouit?

Werbung: