Nintendo Switch-exklusives Indiespiel Seasons of Heaven enthüllt

Seasons of Heaven heißt das wunderschöne Adventure, das uns das französische Indiestudio AnyArts Production exklusiv für die Nintendo Switch bringen wird. Die Entwickler haben mit den französischen Kollegen von Gameblog einige wunderschöne Screenshots veröffentlicht, die ihr wirklich gesehen haben solltet. Das Spiel läuft auf der Unreal Engine 4 und stellt den kleinen Autisten Yann mit dem Asperger-Syndrom vor. Seine Familie und der Hund Ani leben in einer Welt, die von einem schweren Schicksal getroffen wurde. Hört sich nach einer hoch emotionalen Geschichte an, die uns der Autor Nico Augusto präsentieren möchte. Was sagt ihr, könnte Seasons of Heaven ein Argument für die Switch werden?

Werbung: