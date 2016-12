Miyamoto zur Onlinepflicht von Super Mario Run

Super Mario Run-Producer Shigeru Miyamoto war kürzlich zu Besuch bei Mashable, um über Nintendos kommendes Mobile-Game zu sprechen. Dabei bestätigte er die Gerüchte um eine Always-Online-Vorgabe von Super Mario Run. Um die Software und ihre Funktionen zu sichern, sei das unumgänglich, so Miyamoto. Die World Tour (der Storymodus) kann deshalb auch nicht ausgegliedert werden, da sich die drei Spielmodi gemeinsame Inhalte und Speicherstände teilen. Nintendos Sicherheitsbedenken sind auch ein Grund dafür, dass Super Mario Run zuerst auf iOS-Geräten verfügbar sein wird. Sicherheit bedeutet in diesem Zusammenhang den Schutz der Privatsphäre der Spieler. Miyamoto kommentiert: "Im Gegensatz zu unseren dedizierten Spiele-Geräten erscheint das Spiel nicht in einer überschaubaren Anzahl an Ländern. Wir veröffentlichen [Super Mario Run] in 150 Ländern gleichzeitig und jedes davon hat seine eigenen Netzwerk-Umgebungen und länderspezifische Eigenheiten."

In diesem Zuge offenbarte er auch, dass das Unternehmen mobile Plattformen und Spielekonsolen separat hält, um auf unterschiedliche Spielerfahrungen für das jeweilige System zu schaffen. Ein Nintendo Switch-Port ist dadurch zwar nicht ausgeschlossen, aber zumindest doch ein Stückchen unwahrscheinlicher. Falls ihr mehr von Super Mario Run erfahren wollt, schaut doch in unsere Vorschau zum Spiel. Ist der Onlinezwang für euch ein Grund, nicht zum Spiel zu greifen?