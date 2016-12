Demo zu Tales of Berseria im Januar

Bandai Namco hat soeben enthüllt, dass europäische "Tales of"-Fans zum ersten Mal in der Geschichte der Rollenspielserie eine Demo für das kommende Tales of Berseria ausprobieren dürfen. Die Testversion soll am 10. Januar für den PC (Steam) und die Playstation 4 erscheinen, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Das Japano-Rollenspiel steht bereits jetzt auf Steam zum Vorbestellen bereit, das Playstation Network wird die Pre-Order-Funktion in Kürze ebenfalls bereitstellen. Vorbesteller erhalten einen 15-minütigen Sketch mit englischen Untertitel, wer zudem bereits Tales of Zestiria oder Tales of Symphonia in der digitalen Bibliothek hat, erhält zusätzlich 10 Prozent Rabatt. PS4-Fans freuen sich darüber hinaus über ein exklusives Thema und den Soundtrack.

Werbung: