Need for Speed: No Limits VR bekommt einen 360°-Trailer

Als Google das Erscheinungsdatum der VR-Brille Google Daydream bekanntgab, wurden einige Spiele gezeigt, die zum Verkaufsstart des Geräts zur Verfügung stehen sollten. Darunter war auch die VR-Version von Need for Speed: No Limits. Die offizielle Youtube-Seite von Need for Speed hat nun einen 360-Trailer zum Spiel veröffentlicht und das ist ein rasantes Erlebnis. Aus der Videobeschreibung geht zudem hervor, dass wir schon in der kommenden Woche mit dem Spiel rechnen dürfen. Am 15. Dezember soll es veröffentlicht werden, VR-Rennfahrer müssen sich also gar nicht mehr so lange gedulden. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Werbung: