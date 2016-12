Update bringt versprochene Multiplayer-Inhalte für CoD: Modern Warfare Remastered

Call of Duty: Modern Warfare Remastered erschien mit lediglich zehn der sechzehn im Original verfügbaren Karten, doch Raven Software versprach, die restlichen Maps bis zum Ende des Jahres nachzureichen. Das Studio hat nun angekündigt, dass die fehlenden Inhalte per Update am 13. Dezember erscheinen, neben den Mehrspieler-Karten werden die beiden Spielmodi Gun Game und Hardpoint verfügbar gemacht.

