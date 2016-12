Nintendo zeigte gestern überraschend Gameplay von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der neuen Konsole Nintendo Switch. Das ganze passierte im Rahmen der "The Tonight Show with Jimmy Fallon". Reggie Fils-Aimé und Shigeru Miyamoto waren zu Gast und hatten sowohl Super Mario Run als auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Gepäck. Wer mag, kann sich den Clip bei Youtube anschauen.

