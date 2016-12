Forbes nennt Verdienst von Youtuber PewDiePie im Jahr 2016

Forbes nennt Verdient von Youtuber PewDiePie im Jahr 2016. Dem Wirtschaftsmagazin zufolge hat der Schwede Felix "PewDiePie" Kjellberg in den letzten zwölf Monaten rund 15 Millionen US-Dollar eingenommen, das sind knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit zu dem Einnahmen gerechnet werden die Einkünfte aus Youtube Red und seines Buches "This Book Loves You". Aktuell macht PewDiePie von sich reden, weil er angekündigt hatte, seinen originalen Kanal beim Erreichen von 50 Millionen Followern schließen zu wollen. Das ist bald soweit, aktuell hat er 49.896.797 Fans.

