Final Fantasy XV startet schwach in Japan, nachdem der weltweite Launch über fünf Millionen ausgelieferte Einheiten bekommen hatte. In Japan hat das Spiel allerdings in der ersten Woche "nur" 694.000 Einheiten verkauft, wobei 690.000 davon für PS4 gewesen sind, wie die Marktforscher von Media Create berichten. Das ist der schwächste Japan-Start seit Famicom-Zeiten. Final Fantasy XIII verkaufte 1,5 Millionen in der ersten Japan-Woche, bei etwa gleich viel verkauften Konsolen. Wer mag, liest unsere Kritik. Oder spielt sowieso schon, vermutlich...

