Wir haben echtes Gameplay aus Super Mario Run von Nintendo plus eine Vorschau von Anspielevent vor einigen Tagen. Sieht ganz so aus, als würde das Jump'n'Run ziemlich fein werden. Nintendo hat die Veröffentlichung übrigens auch für Android bestätigt, das dauert allerdings noch bis 2017. Für iOS kommt das Game am 15. Dezember.

Werbung: