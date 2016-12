Streum On Studio hat die Veröffentlichung von Space Hulk: Deathwing für PC um ein paar Tage verschoben. Der Egoshooter im Warhammer 40,000-Universum kommt nun am 14. Dezember 2016, die zusätzliche Zeit soll mit der Überprüfung von Performance-Problemen verbracht werden, wie Publisher Focus Home Interactive schreibt. Die Konsolenfassung für PS4 und Xbox One ist für 2017 gepalnt.

