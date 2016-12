System 3 bringt Remaster von drei Last Ninja-Games

System 3 bringt kommendes Jahr ein Remaster der drei Last Ninja-Games Last Ninja 1, Last Ninja 2 und Last Ninja 3. Mit der Last Ninja Trilogy, die ab 3. Februar 2017 via Kickstarter angeschoben werden soll, wird der 30. Geburtstag der legendären Reihe gefeiert - so jedenfalls der Plan, wie man bei Facebook nachlesen kann. Es soll zusätzliche Locations und Puzzle geben, die isometrischePerspektive bleibt erhalten, aber Level lassen sich auch in 3D darstellen. John Twiddy und Matt Grey machen mit, den Sound steuert das deutsche Duo Sound of Games bei. Dan Malone, Robin Levy und Joe Walker kümmern sich mit 20 Kollegen ums Art Design.

Werbung: