Endlich ordentlich Monster verschicken an Professor Willow in Pokémon Go

Pokémon Go wurde per Update die Version 0.49.1 (Android) und 1.19.1 (iOS) aktualisiert. Das Update ermöglicht es Trainern, nun mehrere Pokémon gleichzeitig an Professor Willow verschicken. Die Pokémon-Typ-Symbole wurden zur Arenenkampfannäherung und dem Arenenkampfbildschirm hinzugefügt. Der Gesamtbonbonzähler für das Kumpel-Pokémon wurde zum Informationsbildschirm des Kumpels hinzugefügt, und auch die die Gesamtkilometer, die ein Kumpel zurückgelegt hat, wurden zum Informationsbildschirm eines jeden Pokémon hinzugefügt.

Werbung: