Bandai Namco wird Dragon Ball Fusions am 17. Februar 2017 für das Nintendo 3DS in Europa, dem Mittleren Osten und Australasien veröffentlichen. Das Rollenspiel "kombiniert fantastische Kämpfe, Anpassungsoptionen und aufregende neue Modi mit einem umfangreichen Aufgebot an Charakteren aus verschiedenen Dragon Ball Anime-Serien und -Filmen", schreibt der Publisher.

Werbung: