Oculus Touch-Controller offiziell erhältlich

Oculus Rift kann endlich mit den ab sofort erhältlichen Touch-Controllern zu einer vollwertigen VR-Erfahrung ausgebaut werden. Die speziellen Bewegungscontroller sind ab sofort für 199 Euro erhältlich und zum Start stehen bereits 54 Apps und Games zur Verfügung. "Touch verleiht der virtuellen Präsenz Hände und ermöglicht so ein extrem intensives Erlebnis", frohlockt der Hersteller. Man kann intuitive Gesten einsetzen und sehr präzise mit digitalen Gegenständen hantieren, wodurch das VR-Erlebnis noch realer und komfortabler wird und sich das Gefühl verstärkt, wirklich mittendrin zu sein.

Durch das ergonomische Design haben die Spieler das Gefühl, dass die eigenen und virtuellen Hände identisch sind. Das Tracking und die ergonomische Handhabung arbeiten zusammen, um Handhaltungen und Gesten in VR zu portieren und so ein immersives Erlebnis zu schaffen. Durch den diagonalen Griff kann der Spieler seine Daumen und Zeigefinger unabhängig voneinander bewegen und hat so maximale Kontrolle über seine Bewegungen. Durch das ausbalancierte Gewicht fühlen sich die Controller sehr natürlich an, wodurch der Spieler die virtuelle Welt in vollen Zügen genießen kann.