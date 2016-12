Details zum Homestead-Update für The Elder Scrolls Online

Zenimax Online Studios hat neues Informationen zum "Homestead"-Update für The Elder Scrolls Online veröffentlicht. Das soll im Februar 2017 kostenlos für PC, Mac, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Nach dem Update können Spieler eigene Häuser kaufen und anpassen. Zusätzlich zur Möglichkeit, nahezu 40 verschiedene Gebäude in der ganzen Spielwelt zu erwerben, können Spieler auch mehr als 2000 Möbelstücke und Dekorationsgegenstände mit bestehenden Handwerksfähigkeiten fertigen oder kaufen.

Dekorationsgegenstände können von Spielern mit deren bestehenden Handwerksfähigkeiten hergestellt, mit Gold von Händlern in ganz Tamriel gekauft oder mit Kronen im Kronen-Shop erstanden werden. Die meisten Dekorationsgegenstände sind sowohl im Kronen-Shop als auch bei Händlern im Spiel erhältlich. Das Update ist für alle Spieler verfügbar und jeder, der ein eigenes Domizil möchte, kann dieses kostenlos im Rahmen einer Einführungsquest erhalten. Um in einer Zone weitere Unterkünfte mit Gold kaufen zu können, müssen zusätzlich zu dieser Quest bestimmte Erfolge in der Zone abgeschlossen werden. Einige dieser Erfolge existieren bereits, und viele Spieler haben sie bereits abgeschlossen. Fast alle anderen Heime können entweder mit Kronen im Kronen-Shop oder gegen Gold bei Händlern im Spiel gekauft werden. Einige Grundstücke sind exklusiv dem Kronen-Shop vorbehalten, darunter ein extrem luxuriöses Inselanwesen.