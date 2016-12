Die App-Analysten von AppAnnie prognostizieren, dass Super Mario Run erfolgreicher wird als Pokémon Go. Das offizielle Mario-Debüt auf Smartphones (aktuell nur iOS) startet kommende Woche. Es wird am 15. Dezember in 151 Ländern freigeschaltet als Gratis-Version. Wer den kompletten Inhalt will, kann ihn über die Zahlung von 9,99 Euro freischalten.

