P.T.-Demo von Datenjägern durchforstet

P.T., die Demo zu Silent Hills, wurde nun abschließend von Datenjägern durchforstet, wie man bei NeoGAF nachlesen kann. Es ist das erste Mal, dass ein PS4-Titel von Dataminern komplett ausgelesen wurde. Die "Analysten" haben einige zusätzliche Charaktermodelle gefunden, die wie Monster aussehen. In einem Video des YouTubers Lakitouille etwa werden bereits die Modelle von Norman Reedus und Lisa in einer Regentanz-Szene in Metal Gear Solid V genutzt. Na, da wird ja noch was kommen...

