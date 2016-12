The Last Guardian im Direktvergleich auf PS4 und PS4 Pro - das haben die Kollegen von Digital Foundry analysiert. Demzufolge gibt es doch ziemlich Unterschiede bei der Performance auf PS4 und PS4 Pro. Während die PS4 Pro 1900p in nativer Auflösung schafft, muss dort etwas bei der Framerate abgespeckt werden. In 1080p läuft es auf der PS4 Pro butterweich, während die Standard-PS4 dort bereits Probleme hat. Morgen sollen bei Patches veröffentlicht werden, die unter Umständen die Performance-Probleme mit angehen werden. Unsere Kritik lest ihr hier.

Werbung: