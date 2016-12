Knapp 80 Prozent aller Verkäufe von Final Fantasy XV in England sind für PS4 getätigt worden. Das bestätigten Zahlen von GFK Chart-Track. 79 Prozent aller Käufer haben die Playstation-Version gekauft, nur 21 Prozent haben für Xbox One gekauft. Nun ist die PS4 in England schon seit jeher die dominante Konsole, ganz genau so wie in Deutschland. Aber dieser Wert ist schon happig.

Werbung: