Nintendo teilt Ideen zu The Legend of Zelda: The Wind Waker 2

Nintendo hat nach vielen Jahren ein paar der Ideen zu dem 2004 angekündigten aber nie produzierten The Legend of Zelda: The Wind Waker 2 geteilt. Der damalige Design Manager and Enemy Designer Satoru Takizawa hat im japanischen Buch "The Legend of Zelda: Art & Artefacts" (via Nintendoeverything) verraten, dass die Entscheidung für einen realistischeren Look im stattdessen produzierten The Legend of Zelda: Twilight Princess darin begründet war, dass man für den Comic-Look keine neuen Features erfinden konnte. Außerdem habe der US-Markt ein realistischeres, erwachseneres Zelda gewollt. Eigentlich wollte Nintendo mit dem Cartoon-Look weitermachen, aber eine Abenteuer entwerfen, das mehr auf Erkundung an Land setzt. Eigentlich schade, dass The Legend of Zelda: The Wind Waker 2 nie erschienen ist, oder wie seht ihr das?

