Ein Westworld-Autor schreibt an The Last of Us: Part II mit. Westworld- und Banshee-Screenwriter Halley Gross wird gemeinsam mit Neil Druckmann die STory schreiben, wie Gross selbst via Twitter bestätigte. Der Mann soll auch ein bisschen Ersatz für Creative Director Bruce Straley sein, der noch im Sabbatical weilt.

