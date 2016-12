Yager lässt Dreadnought auf PS4 abheben

Das Berliner Studio Yager bringt das Raumschiff-Actionspiel Dreadnought 2017 für Playstation 4. Es soll mit einer geschlossenen Beta starten, für die sich willige Kapitäne ab sofort hier anmelden können. Dreadnought lässt uns in taktischen Team-Kämpfen in einer Vielzahl von kompetitiven Online-Multiplayer-Spielmodi das Kommando gigantischer Raumschiffe übernehmen. Es gibt über 50 spielbare Schiffe, die all mit einer Palette an Waffen, Bauelementen und optischen Upgrades individualisiert werden können. Dazu kommen fünf Schiffsklassen, die auf Rollen wie Frontlinien-Angriffe, Langstrecken-Bombardements, strategische Unterstützung und vieles mehr spezialisiert sind. Dreadnought befindet sich aktuell in der geschlossenen Beta für PC und wird als Free-to-Play-Titel auf Windows PC und Playstation®4 veröffentlicht.

