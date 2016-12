Frischer Trailer zu Luftkämpfen in Ace Combat 7 auf PS4

Bandai Namco hat einen frischen Trailer der Luftkämpfe in Ace Combat 7 veröffentlicht, dass aktuell exkluisiv für PS4 erscheint. Wir dürfen in die Cockpits der modernsten Kampfflugzeuge einsteigen - wer Playstation VR besitzt, darf sich auch über fette VR-Features freuen. Außerdem verspricht Entwickler Project Aces photorealistische Grafik. Checkt den aktuellen Trailer und sagt uns mal, wie ihr den Look so einschätzt. Die Veröffentlichung ist nun für 2017 geplant, ein konkreter Termin steht nicht fest.

