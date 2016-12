The Last of Us: Part II nicht von Bruce Straley verantwortet

The Last of Us: Part II wird nicht von Bruce Straley mitverantwortet. Das hat Naughty Dog bestätigt. Starley hatte gemeinsam mit Neil Druckmann sowohl Uncharted 4: A Thief's End als auch The Last of Us produziert. Nach dem Abschluss des vierten Uncharted hatte sich Straley in ein Sabbactical verabschiedet, dass aktuell noch andauert. Er wird zwar bald ins Studio zurückkehren, dann aber an einem neuen Projekt arbeiten.

